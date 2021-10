In Sud America è tempo di derby tra bianconeri!



Bentancur e @Cuadrado si affrontano in per le #WCQ2022!



In bocca al lupo, ragazzi! #ForzaJuve pic.twitter.com/ylmmdMZjCJ — JuventusFC (@juventusfc) October 7, 2021

Stanotte all'una la Juventus avrà uno schermo sicuramente puntato sul Sud America, dove in una sola partita si affronteranno due giocatori bianconeri. In Uruguay-Colombia, match valido per le qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali, ci saranno infatti uno contro l'altro Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado.