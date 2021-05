Attese e accuse, in particolare da Napoli. Il caso Donnarumma che scuote Milan-Juve. I dubbi dello stesso Gasperini e dell'Atalanta. La Lazio che non molla. E la Juventus che c'è, resiste alla tentazione di sprofondare grazie a Ronaldo e mantiene una postazione privilegiata in ottica qualificazione Champions. Come racconta Repubblica, la volata finale per l'ultimo traguardo possibile vale almeno 50 milioni di euro. "Soldi che, per come sono conciati alcuni nei nostri club, possono fare la differenza come l’ossigeno per una persona senza fiato".