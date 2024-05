La squadra guidata da Massimilianoha accumulatosue si trova a un passo dalla qualificazione matematica, con solo due giornate rimanenti. Il traguardo cruciale per Dusan Vlahovic e i suoi compagni è fissato a 69 punti: raggiungendolo, la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe garantita. Al momento, mancano solamente 2 punti da conquistare in 2 partite.Tuttavia, bisogna considerare che Roma e Atalanta potrebbero anch'esse raggiungere i 69 punti e classificarsi seste, riducendo così la soglia di qualificazione a 67 punti nel caso di un pareggio nel loro scontro diretto. Con il vantaggio negli scontri diretti contro la Roma e una parità con l'Atalanta, la Juventus deve ottenere almeno due punti nelle prossime partite per garantire il proprio accesso alla competizione.