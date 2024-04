Punti negli incontri diretti tra le squadre coinvolte.

Differenza reti negli incontri diretti.

Differenza reti nell'intero campionato.

Maggior numero di reti segnate nell'intero campionato.

Sorteggio.

Ilha delineato i criteri per l'assegnazione dei titoli sportivi in Serie A. Per lo, in caso di parità di punti tra due squadre, si disputa uno spareggio in una gara unica in casa della squadra meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa, o nella sede della finale di Coppa Italia se necessario.Per la, in caso di parità tra le squadre al 17° e 18° posto, si disputano due partite di andata e ritorno. La squadra meglio classificata secondo la classifica avulsa gioca la partita di ritorno in casa. La squadra che segna il maggior numero di gol in queste due partite vince lo spareggio. Non sono previsti tempi supplementari, si passa direttamente ai calci di rigore.Per quanto riguarda la lotta per i posti Champions, in caso di parità di punti tra più di due squadre, si applicano i seguenti criteri per stabilire le posizioni in classifica:Questi criteri vengono utilizzati per determinare le posizioni di classifica in caso di parità di punti tra più squadre.