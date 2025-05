Quali squadre ha allenato Marco Silva in carriera?

Getty Images

Le squadre allenate da Marco Silva in carriera

Estoril (dal 28 settembre 2011 al 20 maggio 2014)

Sporting Lisbona (dal 21 maggio 2014 al 2 giugno 2015)

Olympiacos (dal 7 luglio 2015 al 23 giugno 2016)

Hull City (dal 5 gennaio 2017 al 25 maggio 2017)

Watford (dal 27 maggio 2017 al 21 gennaio 2018)

Everton (dal 31 maggio 2018 al 20 dicembre 2019)

Fulham (dal 1 luglio 2021 - ancora in carica)

Un nome nuovo, sconosciuto al grande pubblico e che adesso è sulla bocca di tanti tifosi della Juventus visto che nelle ultime ore è stato accostato con forza alla panchina bianconera. Stiamo parlando diche, da quanto riportato da Sky Sport, sarebbe un profilo molto apprezzato dal prossimo dirigente del club, Damien Comolli. Ma qual è la carriera di Marco Silva? Ecco tutte le squadre allenate e quanto tempo è stato in ogni club.

L'esperienza più lunga di Marco Silva quindi è quella attuale con il Fulham, dove ha concluso la quarta stagione, di cui tre in Premier League. Molti club allenati dal portoghese e in più campionati. L'esperienza più breve invece, sempre in Inghilterra ma con l'Hull City, dove rimase metà stagione.