Quali sono le squadre che non vogliono far ripartire il campionato? Eccole qui, elencate nella giornata di ieri da La Gazzetta dello Sport. Sono Torino, Udinese, Sampdoria, Genoa, Spal e Brescia. Situazione opposta per la Juventus, che vorrebbe far ripartire tutto insieme a Lazio, Roma, Napoli, Verona, Parma, Sassuolo e Lecce. Situazione di attesa e stallo per Inter, Atalanta, Milan, Bologna, Cagliari e Fiorentina.