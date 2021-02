La stagione della Juventus va avanti in un continuo alti e bassi d'emozioni: una montagna russa che ieri sera ha rischiato di deragliare, se non fosse arrivato il gol di Federico Chiesa a tenere ancora a galla i bianconeri in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. Qualificazione in bilico, ma nulla è perduto.e, oltre al flop in Champions, anche il decimo scudetto consecutivo è sempre più a rischio.