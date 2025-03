AFP via Getty Images



Quali partite salterà Conceicao?

Elongazione del bicipite femorale della coscia destra. Questo è quello che dice il bollettino medico sulle condizioni dell'esterno portoghese della Juventus Francisco Conceicao. Tra i tifosi bianconeri c'è preoccupazione di sapere quando tornerà in campo il giocatore ex Porto e soprattutto di sapere quante e quali partite salterà il giocatore.L'esterno dovrebbe avere una prognosi di circa 10 giorni. Salterà quindi la gara di questa sera contro l'Hellas Verona, quella di domenica sera contro l'Atalanta. L'obiettivo è il recupero per la sfida contro la Fiorentina, ma si valuterà prossimamente.