Quali partite salta Federico Gatti: recupera per Bologna-Juventus?

Quante e quali partite salterà Gatti per infortunio

Federico Gatti si è infortunato in Juventus-Genoa quando dopo pochi minuti è stato colpito involontariamente da Pinamonti sul perone. Il difensore bianconero dopo aver provato a rimanere in campo è uscito perché dolorante. Gli esami strumentali svolti al J Medical hanno rilevato una frattura composta della diafisi del perone.Uno stop che lo terrà fuori per circa 30 giorni: questi i tempi minimi necessari prima che possa tornare a disposizione di Igor Tudor e della Juventus. Ecco quali partite salterà Gatti.

Roma-Juventus

Juventus-Lecce

Parma-Juventus

Juventus-Monza

Gatti recupera per Bologna-Juventus?

La Juventus essendo fuori sia dalla Coppa Italia che dalla Champions giocherà una partita a settimana da qui al termine della stagione. Per questo motivo Gatti potrebbe saltare tra le 4 e le 5 partite con la maglia bianconera.Guardando il calendario della Juventus, c'è qualche speranza che Gatti possa essere a disposizione, almeno per la panchina, contro il Bologna, sfida che può essere decisiva per la qualificazione in Champions. Se non dovesse recuperare per Bologna-Juve, allora Gatti potrebbe esserci per quella successiva contro la Lazio in trasferta.