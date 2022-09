Alla ricerca di una scossa, di un cambio di direzione che possa far svoltare la stagione della Juventus. Chissà se la pausa non stia facendo riflettere Massimiliano Allegri su come uscire dallo stallo, su come ridare vita a quella che è ancora la sua squadra. Ed è forse pensando al passato che il tecnico livornese può trovare l'ispirazione: è già successo, infatti, che nei momenti più difficili delle sue stagioni juventine, una mossa tattica o la variazione del ruolo di un giocatore, abbiano fatto ripartire verso il successo la Juventus: le "allegrate".Certo, questa squadra non è quella del suo primo ciclo. Ma non può essere nemmeno quella apatica e senza idee vista finora. Che fare, dunque? Nonostante Allegri rifugga sempre numeri e moduli, negli anni passati proprio attraverso cambiamenti di modulo e posizioni ha svoltato. Gli esempi? Tanti. Al suo primo anno, dopo essere partito mantenendo il 3-5-2 contiano, passò al 4-3-1-2 con Vidal trequartista a novembre, in occasione di un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions, contro l'Olympiakos.L'anno dopo, in seguito a un avvio disastroso, preferì invece rispolverare il 3-5-2. forte dello stato di forma eccezionale della BBC. Si arriva poi alla stagione 2016/17, al termine della quale la Juventus arriverà in finale di Champions: dopo una prima parte tutt'altro che esaltante, dopo il ko con la Fiorentina a gennaio Allegri vara il 4-2-3-1 con tutti dentro: Dybala, Higuain, Cuadrado, Mandzukic, per una delle Juventus migliori degli ultimi anni. Risale invece al 2017/18 il primo utilizzo di Cuadrado terzino, e il resto è storia.Ora, a proposito di storia, ne servirà un'altra: un'altra "allegrata", per cercare di ripetere il passato.