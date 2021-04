La Juventus affronterà alle 18.45 il Napoli all'Allianz Stadium, una partita cruciale per molti aspetti. Ci si gioca la qualificazione alla Champions League, e l'allenatore Andrea Pirlo si gioca parte della sua credibilità come allenatore della Juventus. E poi è il match del possibile rientro in campo di Paulo Dybala dopo quasi tre mesi. Ecco, ma la Joya sarà davvero della partita? Fino a pochi minuti fa, sembrava fosse a disposizione. Sicuramente in panchina. Addirittura si pensava che Pirlo fino all'ultimo avrebbe avuto il dubbio se lanciarlo da titolare al posto di Alvaro Morata. E invece, ecco una notizia che rischia di rovinare tutto...

Paulo Dybala stamattina ha ricominciato a sentire dolore al ginocchio sinistro, dopo che tutte le rifiniture dei giorni scorsi erano filate lisce. La titolarità ormai è un miraggio. Ora il dubbio è se andrà per l'ennesima volta in tribuna, o se riuscirà quantomeno ad andare in panchina.

UPDATE - Dybala ce la fa ad andare in panchina