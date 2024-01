Il recente innesto nella rosa della, il difensore portoghese Tiago Djalò proveniente dal Lille, ha deliberatamente optato per. Questa selezione non è solo un aspetto formale, ma può celare significati personali o ambizioni sportive del giocatore. L'assegnazione di un numero di maglia diventa spesso un atto simbolico, legato alla storia del club o alle preferenze del calciatore. Il numero 33 ora diventa intrinsecamente legato al percorso di Djalò con la Juventus, suscitando curiosità e aspettative da parte dei tifosi che seguiranno da vicino il suo contributo in campo.