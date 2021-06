di Luca Bedogni

Riflettendo sull’idea di mercato Gabriel Jesus (che fra l’altro presuppone la partenza di Ronaldo...), vi sarà anche capitato di leggere il commento di Galeone: “Non sarebbe l’ideale per Max”. Il mentore di Allegri, quando parla di Allegri, va sempre tenuto in grande considerazione, visto il rapporto di amicizia e stima reciproca che lo lega al tecnico bianconero. Ma che significa non è l’ideale? In assoluto o in questa precisa Juventus? Non esiste forse un sistema di gioco nel quale un giocatore del genere possa far bene con Allegri? Esisterebbe, certo, ma questa Juve, costruita com’è stata finora, difficilmente potrebbe andare in quella direzione. Scopriamo il perché.