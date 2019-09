La Juventus torna in campo domani alle ore 15 in casa della Fiorentina dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. I bianconeri vogliono confermarsi in vetta alla classifica a punteggio pieno e, nel contempo, regalare la prima gioia a Maurizio Sarri, che fa il suo esordio in panchina dopo le assenze dovute alla polmonite contro Parma e Napoli. La formazione, però, non dovrebbe cambiare granché rispetto alle prime due uscite stagionali, se non per un cambio forzato e un altro che potrebbe cambiare volto al centrocampo.



NUOVI ACQUISTI - Spazio ai nuovi acquisti per Sarri, che per la prima volta potrebbe schierarne tre. Matthijs de Ligt è confermatissimo al centro della difesa dopo il grave infortunio al ginocchio di Giorgio Chiellini. Danilo prenderà il posto del malconcio Mattia De Sciglio, dopo l'esordio da sogno con gol annesso all'Allianz Stadium contro il Napoli. A centrocampo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci potrebbe invece essere Adrien Rabiot, per la prima volta dal primo minuto, al posto di Blaise Matuidi. E, in avanti, un altro volto nuovo, ma solo a confronto della scorsa stagione: Gonzalo Higuain è confermato a pieno nel ruolo di centravanti.



La probabile formazione della Juventus a Firenze è nella nostra gallery dedicata.