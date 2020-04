3









Alla fine, i pesanti strascichi che il coronavirus porterà nel mondo del calcio aiuteranno Maurizio Sarri a rimanere sulla panchina della Juventus. Quella stessa panchina che prima dell’8 marzo, data della splendida vittoria contro l’Inter, traballava e non poco. Riavvolgendo il nastro a quando la normalità della vita e del calcio non veniva ancora stravolta da una pandemia, il 2020 della Juventus è nato sotto il segno dell’involuzione, sia di gioco che di risultati. Dopo cinque vittorie di fila, dal 26 gennaio al 26 febbraio è calata la notte sulla Torino bianconera: in ordine, sconfitta contro Napoli, Verona, pareggio con il Milan in Coppa Italia e la disfatta di fine febbraio contro il Lione. Sarri è stato inondato di critiche, ritenuto inadatto nell’applicare un’idea di gioco che forse i giocatori non volevano recepire. Poi, tra l’esplosione del coronavirus e il rinvio di derby d’Italia e ritorno di semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri, società, tecnico e squadra hanno fatto quadrato, hanno smaltito le negatività mentali e hanno stracciato l’Inter. Con uno splendido calcio, quello che fino al 7 marzo era stato ampiamente discusso.



IL TEMPO AIUTA SARRI - La pausa forzata ha lasciato un grosso dubbio: è stato solo un lampo d’orgoglio, oppure l’inizio del tanto ricercato sarrismo? La risposta a questo quesito si farà attendere ancora per un po’ di tempo, ed è proprio il tempo a venire in aiuto a Sarri. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la decisione della Fifa di portare a termine ad ogni costo questa stagione, pure con il pallone sotto l’ombrellone, viene in soccorso all’ex Napoli, che vede sempre più vicina la conferma, più forzata che voluta. In fondo, il cambio di allenatore sarebbe un grattacapo che la Juventus non potrebbe sostenere in uno scenario in cui, se si tornerà a giocare, lo si farà più volte a settimana.