Fabio Paratici opererà in ogni reparto per rinforzare la Juventus. Uno dei temi sul banco è la questione terzini, dove l’unico a dare certezze è stato l’insostituibile Alex Sandro, che però può fungere da ottima pedina di scambio nel mercato che verrà. I nomi sul taccuino del direttore dell’area tecnica sono tanti e percorribili, da Emerson Palmieri del Chelsea all’ex Inter Alex Telles del Porto, ma un acquisto lo ha già in casa. Stando a quanto riporta Goal.com, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di richiamare a Torino Luca Pellegrini dopo il prestito di questa stagione al Cagliari. L’esterno verrà valutato nel corso della preparazione per la prossima stagione, ma in ogni caso non è esclusa a priori una sua permanenza per tutto il 2020-21.