Vigilia di Inter-Juventus speciale per Alvaro Morata, che festeggia oggi il suo 29° compleanno: il regalo vuole farselo e farlo, vittoria a San Siro, magari con gol: ai nerazzurri ne ha già fatti quattro, tra 2015 e 2016. Quei gol necessari per lo spagnolo anche in ottica riconferma: i prossimi mesi diranno se la Juventus può contare su di lui anche per il futuro. Se quello di Morata sarà a tinte bianconere, vorrà dire che la società bianconera avrà pagato i 35 milioni - dopo i 20 pagati per il prestito biennale - per riscattarlo dall'Atletico Madrid: al termine di questa stagione il prestito scadrà e la decisione dovrà per forza di cose essere definitiva.

BISOGNO DI RETI - Come abbiamo fatto notare qui su Ilbianconero.com in questi giorni, la Juve ha bisogno di ritrovare la via del gol. E il bomber designato Morata è incluso nel lotto.



FUTURO - Secondo quanto scritto da Calciomercato.com, la decisione su prestito e riscatto non è stata ancora presa: la Juve si aspetta segnali importanti da Morata. Le candidature per quello che sarà l'attacco 2022/2023 della Juventus, infatti, non mancano. La società bianconera ha iniziato a dettare la nuova linea con Kean e - sempre come riportato da Calciomercato.com - il prossimo obiettivo potrebbe essere Dusan Vlahovic: giovane, forte, con un ingaggio che almeno in prima battuta non sarebbe altissimo. In questo scenario Morata è una variabile, così come lo sono i suoi gol, che potrebbero far aumentare le sue chance di permanenza.