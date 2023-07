Futuro ancora incerto per l'ex Juve, Alvaro Morata, che ha già rifiutato una prima offerta da 120 milioni di euro netti in tre anni dall'Al-Tawwon, ora però è pronta una nuova offensiva: secondo indiscrezioni rilanciate da Relevo, l'Al-Ettifaq è disposto a presentare una proposta anche migliore per regalare un centravanti di caratura internazionale al nuovo allenatore, Steven Gerrard. Il giocatore interessa anche al Milan.