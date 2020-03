L’esclusione dalle coppe europee del Manchester City non ha spaventato Pep Guardiola, che ha risposto alla sanzione della Uefa compattando l’ambiente e rinnovando la sua fiducia al club per il futuro. Nonostante la presa di posizione, il calcio corre veloce e gli scenari possono cambiare in fretta. Nel suo futuro, come riporta Calciomercato.com, ci potrebbero essere due squadre.



JUVE E BARCELLONA - In primis la Juventus, che valuterà l’operato di Maurizio Sarri a fine stagione. Lo stesso presidente bianconero Andrea Agnelli ha dichiarato recentemente a Radio 24: “Dire che nessuno pensi a Guardiola sarebbe un’eresia”. Mai dire mai, ma bisogna aspettare l’estate. Oltre alla Juve c’è anche il Barcellona. Quique Setien non sta riuscendo nell'arduo compito di risollevare la squadra, abituata da sempre ad ambire alla vittoria di tutte le competizioni in cui partecipa. A fine stagione ci potrebbe essere un cambio e il ritorno dello spagnolo sarebbe più che gradito. L’unica certezza, finora, è che Guardiola ha un contratto con il Manchester City in scadenza nel 2021, che a detta del suo agente vorrà rispettare. Salvo imprevisti di nome Juventus e Barcellona.