Domenica sera andrà finalmente in scena il tanto atteso derby d’Italia, dopo una serie rocambolesca di decisioni che hanno portato alla scelta di una Serie A a porte chiuse a causa del coronavirus. Una partita cruciale per la lotta scudetto, caratterizzata da una particolare sfida interna, quella del clan degli argentini: Dybala e Higuain da una parte, Lautaro Martinez dall’altra. Sono i tre attaccanti che avevano segnato le sorti della gara d’andata, decisa proprio dal destro chirurgico del Pipita. Chi però in questo momento è salito in cattedra è la Joya, che ha preso la ribalta sul 9 bianconero, rispolverando il suo repertorio da fuoriclasse che aveva deliziato i tifosi negli anni passati. È lui il compagno ideale di Cristiano Ronaldo e la soluzione tattica preferita da Maurizio Sarri, perfetto nel raccordare il centrocampo con il reparto offensivo della squadra. 1 gol e 6 assist da inizio gennaio, numeri che ne esaltano le qualità di rifinitore. Un diez, come recita il numero di maglia, con un futuro ancora da decifrare.



TRA PSG E RINNOVO – Dybala è il presente dell’attacco bianconero insieme a Ronaldo, ma voci dalla Francia lo accostano sempre più insistentemente al Paris Saint-Germain. Rumors di mercato a parte, come riporta Calciomercato.com, il responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici ha intrapreso discorsi con l’entourage del giocatore per discutere del rinnovo di contratto in scadenza nel 2022: sul piatto 10 milioni di ingaggio a stagione. Psg da una parte, rinnovo dall’altra, due estremi di una corda che forzeranno il club a pensare. Infatti, in casa bianconera la situazione economica non è delle più sorridenti, l’ultimo episodio la perdita di valore in Borsa. Uno scenario che potrebbe portare alla necessità di iscrivere plusvalenze a bilancio. La Juventus ha tutta l’intenzione di trattenere il suo gioiello, la fase finale di stagione dirà da che parte la corda si spezzerà.