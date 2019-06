di Mattia Carapelli

Au revoir Paris. E’ durata appena una stagione la prima esperienza fuori dall’Italia di Gigi Buffon: l’ex capitano della Juventus ieri ha salutato ufficialmente il PSG, svelando di aver rifiutato l’offerta di rinnovo messa sul tavolo da Al-Khelaïfi. Ci sarà modo per parlare dei retroscena di questo addio e per stilare il bilancio di un’annata ricca di alti e bassi: adesso però gli occhi sono tutti puntati sul futuro del numero uno.



IL FUTURO DI GIGI - La sensazione è che a 41 anni Buffon si senta ancora in grado di fare la differenza, da protagonista e non da seconda scelta. Per un futuro lontano dal rettangolo verde - come preparatore dei portieri o come dirigente - ci sarà tempo: saranno giorni colmi di ragionamenti, l’ipotesi di un addio al calcio giocato non è da scartare a priori, ma si fanno strada anche altre soluzioni. Scartata quella che conduce agli Stati Uniti, la priorità resta quella di un ritorno in Italia, dove Gigi potrebbe stare vicino alla famiglia. Nel suo cuore (oltre ovviamente alla Juventus) hanno trovato sempre un posticino il Genoa e la Lazio, ma ancora più romantica sarebbe l’idea di un ritorno a Parma, la squadra in cui ha iniziato la carriera da professionista. Ancora un paio di giorni di riflessioni: poi il nuovo capitolo della carriera leggendaria di Buffon potrà cominciare.