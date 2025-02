'Qualcuno pretende senza dare', con chi ce l'ha Thiago Motta?

Getty Images

Non si salva nessuno da Juventus-Empoli e Thiago Motta non usa mezze misure per esprimere tutta la delusione. Ce l'ha con sé stesso, prendendosi la responsabilità di ciò che è successo. Ma ce l'ha anche con la squadra, da cui non si sarebbe mai aspettato una prestazione come quella offerta. Vergognarsi, chiedere scusa, toccare il fondo: questi alcuni dei passaggi a caldo del tecnico che fanno capire cosa stia provando l'allenatore. Ma c'è un messaggio preciso che va dritto ai giocatori e che può segnare un momento decisivo nel rapporto con la squadra, o almeno con alcuni elementi.

A chi si riferisce Thiago Motta? Il messaggio dopo Juventus-Empoli



Dopo aver "sparato" a zero su sé stesso, su quello che si è visto all'Allianz Stadium, Thiago manda un messaggio che per ciò che rappresenta è ancora più forte delle durissime parole precedenti. "Le cose uno se le deve meritare e non pretenderle, invece c’è qualcuno che pretende senza dare". Questa la frase utilizzata dall'allenatore. Un riferimento diretto alla squadra, non a tutti evidentemente. Ma con chi ce l'ha allora?



Pensando solo a Juve-Empoli, si può salvare solamente Thuram ma sarebbe sbagliato focalizzarsi esclusivamente su questi 90 minuti. E' un concetto preciso, che evidentemente Thiago "cullava" da tempo. Tra i più discussi di tutta la stagione c'è Dusan Vlahovic, che è stato confermato tra i titolari dopo la partita di Cagliari. Lui che ha perso in poco tempo lo status all'interno della Juventus, passando da insostituibile ad alternativa. Ecco, quella necessità di "meritare" di giocare e non pretendere solo perché fino ad ora era stato così.



E poi Koopmeiners, che Thiago Motta ha difeso, a parole e nei fatti, contro tutto e tutti. Fiducia esagerata, che ha messo il tecnico in una posizione di debolezza anche nei confronti della squadra. Ecco perché l'olandese può rappresentare una delle delusioni maggiori per l'allenatore, che non ha ricevuto le risposte sperate. "Koopmeiners fuori? Sicuro non è contento di giocare. Quando gioca dà tutto, ma se vuole giocare la prossima lo dimostra in allenamento", aveva dichiarato pochi giorni fa dopo averlo escluso. Parole che riprendendo quelle di questa sera, assumono una sensazione ben diversa da come erano state prese sul momento.



"Devi meritare tutti i giorni di stare qua dentro e non pretendere le cose senza dare, oggi non possiamo pretendere niente, non abbiamo dato niente". Ha usato il plurale, perché addossare responsabilità singole dopo una serata così è ingeneroso. Ma sarebbe sbagliato anche sparare nel mucchio. C'è chi non solo oggi ma da tempo che sta "meritando" meno di altri.