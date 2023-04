In conferenza stampa, Massimiliano Allegri è tornato sugli episodi finali di Juve-Inter, con la rissa in campo: "Allenatori e dirigenti dobbiamo essere da esempio. Anche quelli che vengono da sopra. Perché c'è qualcuno che è sceso da sopra. Però, capisco anche che ci sono dei livelli". Il riferimento può essere al dirigente nerazzurro, Baccin, che è stato multato per offese rivolte all'arbitro.