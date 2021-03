Non è partita benissimo il cammino dell'Olanda verso Qatar 2022: gli Oranje hanno perso 2-4 in caso della Turchia di Demiral, out con Kabak (ex obiettivo del Milan) e Soyuncu titolari al centro della difesa di Gunes. Salta quindi il derby tutto bianconero con Matthijs de Ligt dall'altra parte. l'olandese era in campo con Blind al suo fianco, e nonostante i quattro gol subiti è stato uno dei migliori in campo della sua squadra. Sfortunato sul primo gol in cui spiazza Krul deviando un tiro di Yilmaz, poi sfiora il gol colpendo un palo di testa e si guadagna un calcio di rigore all'ultimo minuto poi sbagliato da Depay, obiettivo bianconero per l'estate. Nella ripresa è entrato anche Ryan Gravenberch, altro giocatore che la Juve segue attentamente.