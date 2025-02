Qual è l'impatto economico dell'entrata di Tether nella Juventus

Getty Images

No, almeno dal punto di vista economico immediato, come sottolinea Gazzetta. L’ingresso di Tether nel capitale del club non ha portato risorse aggiuntive nelle casse della Juventus, poiché si è trattato di un’operazione di mercato. L’azienda ha acquistato azioni già esistenti sul flottante, senza quindi partecipare a un aumento di capitale o a un’iniezione diretta di liquidità.Tuttavia, la presenza di un attore di rilievo come Tether tra gli azionisti potrebbe avere effetti indiretti. L’attenzione generata da questa operazione potrebbe rafforzare l’immagine della Juventus a livello internazionale, soprattutto nel mondo delle criptovalute e della finanza digitale. Inoltre, il coinvolgimento di Tether potrebbe in futuro aprire a nuove collaborazioni commerciali o a iniziative legate al settore delle blockchain e degli asset digitali.

Al momento, però, l’impatto concreto dell’investimento resta limitato al mercato azionario, senza benefici diretti per la società bianconera.