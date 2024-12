Quanto costa Tomori?

Le ultime indiscrezioni di calciomercato accostano il difensore del Milan Fikayo Tomori alla Juventus già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Come potrebbe portarlo a Torino Giuntoli? Difficilmente il Milan aprirebbe al prestito, ma non è un opzione da escludere.Il valore di mercato di Tomori secondo il portale specializzato Transfermarkt è di 22 milioni di euro. Il suo contratto con il Milan in scadenza nel 2027. Non sta trovando spazio agli ordini di Paulo Fonseca, per questo potrebbe lasciare Milano decisamente prima del tempo. Magari per trasferirsi a Torino...