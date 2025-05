Qual è il regolamento dei playoff Primavera

I giovani della Juventus Primavera hanno saputo guadagnarsi un posto tra le grandi nella corsa allo scudetto Primavera-1. Sotto la guida di Francesco Magnanelli, alla sua prima esperienza da capo allenatore, la squadra ha trovato equilibrio e identità. Il tecnico è riuscito a costruire un gruppo solido, combinando giocatori al secondo anno nella categoria con giovani alla prima esperienza in Under 20. Un mix ben dosato di talento e maturità che ha permesso ai bianconeri di tornare tra le prime sei squadre d’Italia.Le finali si disputeranno interamente al Viola Park, il moderno centro sportivo della Fiorentina. Mentre Roma e Inter – prime due classificate – sono già qualificate alle semifinali, la Juventus affronterà proprio i padroni di casa della Fiorentina in uno scontro da dentro o fuori. L’altra sfida vedrà opporsi Sassuolo e Milan. Se i bianconeri dovessero vincere, in semifinale troverebbero la Roma, dominatrice della regular season.

La formula del torneo non prevede tempi supplementari o calci di rigore: in caso di parità, a passare sarà la squadra meglio classificata, in questo caso la Fiorentina. Per questo motivo la Juventus sarà obbligata a vincere entro i 90 minuti. Un compito arduo, ma non impossibile, soprattutto per un gruppo che ha già dimostrato carattere e determinazione. La voglia di sovvertire il pronostico e di continuare a sorprendere potrebbe rivelarsi l’arma in più dei baby bianconeri.