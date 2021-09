Leo, in conferenza stampa, analizza il problema che sta frenando la Juventus: "C'è un problema a livello di continuità mentale da parte della squadra e dei singoli, dobbiamo lavorare sul campo e nella testa, nella convinzione che abbiamo le qualità, ma se non le mettiamo andiamo in difficoltà. Dobbiamo ritrovare l'umiltà. Vogliamo migliorare, già da domani sera".