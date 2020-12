Il grande sogno della Juventus sul mercato si chiama Paul Pogba. Fabio Paratici non ha mai nascosto il desiderio di riportare il francese a Torino, il suo contratto col Manchester United scade nel 2022 e il giocatore ha voglia di cambiare aria lasciando un club nel quale non riesce a esprimersi al meglio. Raiola non esclude l'ipotesi della pista Juve, ma prima bisogna risolvere due nodi: il primo è legato al suo ingaggio - circa 15 milioni di euro - troppo alto per le casse bianconere; l'altro è la concorrenza dall'estero, con Real Madrid e Psg su tutti.