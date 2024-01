Nel mondo del calcio, l'occhio esperto dell'ex attaccante di Juventus e Sampdoria,, si è posato su un giovane talento emergente: Yildiz. In un'intervista negli studi di Sky Sport, Quagliarella ha sottolineato con convinzione la fortuna del giovane giocatore nel poter contare su un allenatore come Allegri, noto per la sua abilità nella gestione dei talenti in erba. "Yildiz è fortunato perché ha Allegri che lo sa gestire", ha dichiarato Quagliarella. L'ex attaccante ha inoltre elogiato lo stile del giovane, aggiungendo: "A me piace anche per come fa gol". Queste parole testimoniano la fiducia di Quagliarella nella crescita e nel potenziale di Yildiz, segnalando l'importanza di una guida esperta nel plasmare le promesse del calcio.