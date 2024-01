Restano ormai pochi dubbi da sciogliere per Max Allegri in vista della sfida di domani contro il Sassuolo. Alcuni di questi sono legati all'attacco, dove resta da capire se toccherà a Yildiz o a Chiesa affiancare Vlahovic dal primo minuto. Nel frattempo, sul talento turco si è espresso anche l'ex attaccante bianconero Fabio Quagliarella, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky."La caratteristica più importante di Yildiz è la personalità perché giocare a 18anni nella Juventus non è facile. È fortunato ad avere Allegri perché lui lo sa gestire benissimo perché comunque non è facile, mi piace come fa gol e in campo è sciolto".