Fabio, ex attaccante della Juve, ha parlato a Sky dell’amico Leonardo Bonucci: “Leo sta attraversando un periodo difficile.Vai in un altro campionato, non sei il protagonista assoluto e la squadra sta andando malissimo. I pensieri nella sua testa sono tanti, per lui non è facile questa situazione, ma lo conosco e lui è uno che guarda avanti, non si fa coinvolgere dalle critiche. Guarda le cose, le ascolta, ma al contempo gli scivolano addosso”.