Ancora Quagliarella, ancora contro Gasperini. L'ex attaccante della Juventus si è scatenato di nuovo contro l'attuale allenatore dell'Atalanta: prima un gol, poi l'opportunità fallita da calcio di rigore. Solo con la Fiorentina, infatti, Quagliarella ha fatto le stesse reti, ossia 12. La prima volta? Era un Torino-Juventus, campionato Primavera. Nella gara decisiva per il Viareggio, Fabio decise il derby giocato in maglia granata. In conferenza stampa, Gasp aveva ricordato quella rete e quella partita. Anni dopo, Quagliarella si è ripetuto. Ancora.