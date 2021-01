Fabio Quagliarella ha parlato a Sky Sport nel prepartita di Sampdoria-Juventus: "Vivo questa sfida con molta serenità, per noi è una partita importante e molto difficile. Dobbiamo essere super concentrati e sbagliare pochissimo, ci vorrà un po' di fortuna. Pirlo? Me lo immaginavo allenatore, magari non subito alla Juve ma è una persona molto intelligente. Come lo è stato da giocatore, gli auguro di avere una bellissima carriera da allenatore. Anche se ovviamente noi oggi speriamo di fargli passare un brutto sabato. Domani compio 38 anni, ma arrivato a una certa età preferisco festeggiare di meno, anche perché più avanti si va più si avvicina il fine carriera. Ma speriamo io e i miei compagni di farmi questo regalo, anche se è un match bello tosto."