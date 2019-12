102 presenze in bianconero segnando 30 gol, sei dei quali in Champions League. Nonostante un gravissimo infortunio, la storia tra Quagliarella e la Juventus è stata bella. Bella da impazzire. Tempi più giovani e anche più redditizi per il capitano della Samp, che solo nelle ultime giornate ha ritrovato quella via del gol che l'ha incoronato nella scorsa stagione. Con la sua vecchia Juve? Ci sarà. Anche se il derby ha lasciatto qualche scoria sul piano fisico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, filtra comunque ottimismo sulle sue condizioni. Nove anni fa, per quattro stagioni di fila, Torino era stata casa sua dopo l'addio al Napoli.