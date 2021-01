Quarta punta. Ecco il compito principale dell’agenda degli uomini di mercato della Juventus, per il quale stanno circolando diversi nomi. Alcuni corrispondono a vecchi volti, come quello di Fabio Quagliarella. Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter, commentando i rumors di mercato sul possibile ritorno del centravanti 38enne alla Juve: "Ho letto oggi della possibilità che possa andare alla Juventus. Sicuramente è un grande premio per lui, al di là come possa andare a finire, se in positivo o meno. Avere 38 anni a fine gennaio ed essere chiamato da una squadra così importante sicuramente gli farà piacere. Aspetteremo gli eventi e vedremo".