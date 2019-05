Fabio Quagliarella, ai microfoni di DAZN, ha salutato questa stagione dopo una bella vittoria della sua Samp contro la Juve. "Una stagione indimenticabile, da incorniciare e ricordare per tutta la vita - le sue parole -. Se mi avessero detto che sarei finito davanti a Cristiano Ronaldo gli avrei dato del folle, non c'avrei scommesso un euro neanche io. Ho provaot ad arrivare a 27, ho dato tutto me stesso e la palla non è entrata. Abbiamo vinto, doveva andare così. Tifosi? Mi hanno dedicato uno striscione, vale più di 100 gol. La partita è stata qualcosa in più, ci tenevo a far gol".