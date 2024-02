Anche l'ex attaccante della Juve, Fabio Quagliarella, ha commentato la sconfitta dei bianconeri contro l'Udinese negli studi di Sky Sport.'Ci aspettavamo una reazione più veemente da parte della Juve nel secondo tempo, a parte il gol annullato non ci sono state grosse occasioni degne di nota. Per il resto, la Juve è rimasta lì, sempre in possesso del gioco e della palla. L’Udinese si è difesa benissimo, poi cercava di sfruttare le ripartenze. Per i friulani si tratta di un grandissimo risultato, molto molto importante'.