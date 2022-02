Nella giornata di oggi, l'ex attaccante della Juve Fabio Quagliarella ha raggiunto il suo centesimo gol con la maglia della Sampdoria e toccando quota 180 in Serie A. Il centroavanti di Castellammare di Stabia ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match dove ha manifestato tutto il suo entusiasmo, rivelando la sua volontà di chiudere in blucerchiato.



'Mi alleno come i ragazzi di vent'anni e cerco di dare sempre il mio contributo. L'ultima goccia di sudore la verserò per questa maglia. Vivo sempre con grande entusiasmo e fino all'ultima giornata in cui giocherò darò sempre tutto. Quella di oggi è stata una partita difficilissima'.