Quagliarella non sarà la quarta punta della Juventus, nonostante la richiesta, nonostante la grossa opportunità piovutagli sul finire di carriera. Fabio resta alla Sampdoria, squadra che gli ha dato tanto e che continuerà a dargli almeno un altro anno di contratto. Pirlo, legato all'ex bianconero da una lunga amicizia, l'avrebbe voluto con sé per questi sei mesi: troppo pochi, per l'attaccante di Castellammare. Che, come racconta Gazzetta, la Sampdoria non avrebbe lasciato partire senza indennizzo. Non solo: Quagliarella, consapevole del fatto che con Pirlo avrebbe giocato già pochissimo, ha preferito declinare perché vuole chiudere la carriera in campo.