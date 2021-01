1









Con un post su Instagram Fabio Quagliarella ha fatto capire alla Juve che ha giurato fedeltà alla Sampdoria. L'attaccante non intende muoversi da Genova nonostante l'interessamento dei bianconeri che avevano pensato a lui come quarta punta per completare l'attacco. Un'operazione che sarebbe stata complicata anche senza il messaggio di Quagliarella, perché nonostante il giocatore fosse in scadenza di contratto la Samp voleva un milione per il suo cartellino, cifra che la Juve non era disposta a investire. In più, il giocatore avrebbe chiesto un anno e mezzo di contratto ma la Juve non avrebbe offerto più di sei mesi.