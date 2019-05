Fabio Quagliarella, ieri sera, ha ritirato l’Oscar dello Sport Ligure al Galà di Stelle nello Sport al Porto Antico, per la seconda volta consecutiva e domani potrebbe conquistare anche il titolo di capocannoniere della serie A, da ex, contro la Juventus.



Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Un riconoscimento che dimostra ciò che trasmesso alla gente in questa stagione ed il fine benefico della serata mi rende ancora più orgoglioso. Ad inizio campionato mai mi sarei aspettato di raggiungere un traguardo simile, anche se adesso vorrei chiudere in bellezza. Il gol più bello? Quello di tacco al Napoli. Un colpo di puro istinto, anche se in quel momento avevo proprio pensato di colpire il pallone così. Nazionale? E' giovane e spero che vada all’Europeo. Se fossi il Mancio, mi convocherei tutta la vita (ride ndr)".