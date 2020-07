Fabio Quagliarella ha disputato 84 partite e realizzato 23 gol nel massimo campionato con la maglia della Juventus, tra il 2010 e il 2014. Da ex, ha realizzato appena una rete contro i bianconeri in campionato all’Allianz Stadium; tuttavia proprio nella presenza più recente (1-2 del dicembre 2018). Emil Audero ha esordito in Serie A con la maglia della Juventus. Per l’estremo difensore una sola presenze con i bianconeri in campionato (maggio 2017). E' l'approfondimento della Juventus sugli ex bianconero, oggi blucerchiati e perciò avversari nella gara scudetto di questa sera. A loro si aggiunge anche Ranieri.