In questi giorni stava prendendo sempre più quota l'ipotesi di un Fabio Quagliarella possibile quarta punta della Juventus per il mercato di gennaio. Il centravanti della Sampdoria ieri è rimasto in panchina per tutta la partita vinta contro l'Inter a Marassi ma oggi ha voluto affidare a Instagram una risposta a queste voci che lo vorrebbero vicino alla Juve: come potete vedere nel post, qua sotto riportato, Quagliarella ha pubblicato una foto che lo vede salutare il pubblico blucerchiato e il messaggio "Ci sono legami più forti di un lusinghiero corteggiamento, Forza Samp". Insomma, una dichiarazione d'amore alla squadra in cui gioca tuttora...