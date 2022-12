Le notizie che arrivano dalla Turchia per la Sampdoria non sono affatto confortanti: la stagione di Fabio Quagliarella potrebbe di fatto essere finita ieri, dopo un contrasto aereo e una brutta caduta sul ginocchio sinistro. E anche la carriera. Il report parla di trauma distorsivo che verrà valutato oggi, ma le sensazioni non sono positive. La paura è quella di una lesione al crociato, che a 39 anni potrebbe mettere la parola fine alla sua carriera da giocatore. Lo riporta calciomercato.com.