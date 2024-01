Nell'intervento a Sky Sport, Fabioha espresso le sue preferenze tra DusanMartinez, dichiarando: “Vlahovic o Lautaro? A me piace Lautaro, è più completo, fa girare bene la squadra, un trascinatore, lo guardo volentieri”. Le parole dell'ex attaccante, esperto nel valutare le qualità degli attaccanti, confermano la sua predilezione per la completezza di Lautaro Martinez. Quagliarella evidenzia l'abilità del giocatore interista nel far girare la squadra e la sua leadership, sottolineando la sua preferenza personale per il talentuoso attaccante argentino rispetto a Vlahovic.