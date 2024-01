Durante l'intervento a Sky, Fabioha condiviso dettagli e retroscena sul suo passaggio dalalla, dichiarando: “Quando é uscita la notizia e l'incontro con i tifosi? Ero in uno stato confusionale, c’erano tante cose dietro. Quando accade, sei un professionista. Ero contento? Per me lasciare Napoli non pensavo mai, quando firmai il procuratore mi disse: resterai fino a fine carriera. Non pensavo, poi sono successe cose extra campo.” Le sue parole rivelano una fase tumultuosa e sentimentale durante quel trasferimento, sottolineando la complessità delle decisioni di carriera e il ruolo degli eventi extra campo nella sua esperienza calcistica.