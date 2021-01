Quagliarella dopo il fischio finale #SampdoriaInter #Juventus

'Il sorriso dice tutto'. Fabioe lo sguardo sul finale di Sampdoria-Inter, vinta ieri dai doriani per 2-1, che raccontano e forse indicano una buona risoluzione della trattativa con la Juventus. Sensazioni, chiaro. Al momento, le uniche certezze riguardano le richieste dell'attaccante: da quanto emerso anche nella giornata di ieri, Quagliarella non accetterebbe solo sei mesi di contratto. Vuole giocare e vuole continuare a farlo anche nella prossima stagione. Ergo, tutto ancora in divenire.