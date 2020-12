Non traballa, la panchina di Pirlo. Ma questo non vuol dire che il Maestro sia ben saldo, al centro del mondo Juve. O almeno questo è ciò che emerge dal Quotidiano Sportivo, che sottolinea come ci sia fiducia nel tecnico bresciano, però ogni cosa sarà naturalmente subordinata ai risultati di fine stagione. Il nome per sostituirlo sarebbe quello di Zinedine Zidane, poiché difficile sembra la permanenza dell'allenatore francese sulla panchina del Real Madrid. Cosa serve per salutare Andrea? Un flop clamoroso. Perché ogni tecnico viene giudicato in base a ciò che porta a casa. E per Pirlo le cose non cambieranno.