Getty Images

QS - Landucci chiama Perin al Milan: la rivelazione

un' ora fa



Mattia Perin potrebbe trasferirsi al Milan. Come riportato dal QS, il portiere avrebbe chiesto la cessione al club bianconero e sarebbe intenzionato ad accettare la corte di Massimiliano Allegri che già conosce decisamente bene.



Stando al quotidiano addirittura una telefonata tra Perin e Landucci, storico vice del tecnico toscano ex Juventus ma oggi al Milan, potrebbe esserci già stata: il club rossonero spinge per avere l’attuale secondo portiere della squadra di Tudor. Saranno sicuramente giorni decisivi per il futuro del portiere rimasto a Torino.